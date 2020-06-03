ألمانيا ترفع حظر السفر عن الدول الأوروبية في 15 يونيو

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، رفع تحذير السفر الذي تم اصداره في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، عن 31 دولة، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في مؤتمر صحفي إن "تحذير السفر" سيرفع عن 31 دولة وسيستبدل بتعليمات السفر "الفردية"، والتي سيتم تحديثها بانتظام من قبل الوزارة لإبلاغ المسافرين بالمخاطر والقيود المحتملة .

ورفع تحذير السفر عن الدول الـ26 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة، ودولة منطقة "شنغن" الأربعة: النرويج، وآيسلندا، وسويسرا، وليختنشتاين.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت الحكومة الألمانية تحذيرًا عالميًا بشأن السفر لمواطنيها، وحثتهم على تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق العام في كافة الدول لمكافحة كورونا.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و474 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 382 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين 83 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".