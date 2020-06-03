تضامناً مع مقتل جورج فلويد.. الفرنسيون يحتجون على عنف الشرطة

تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية يوم أمس احتجاجاً على ممارسات الشرطة وللمطالبة بمحاسبة قتلة آداما تراوري، الشاب ذي البشرة السوداء الذي لقي حتفه عام 2016 أثناء استجوابه في قسم الشرطة.

وتأثرت هذه المظاهرة بشكل واضح بالمظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد، ذي أصول إفريقية على يد الشرطة أثناء عملية توقيفه، قبل نحو أسبوع.

ورفع المتظاهرون في العاصمة الفرنسية شعارات "حياة السود ذات قيمة" و"لا أستطيع التنفس" و"العدالة لآداما".

وحصلت بعض المواجهات والتراشق بالحجارة خلال المظاهرة، وأشعل بعض المحتجين النار في حاويات للقمامة قبل أن تفرقهم الشرطة إلى الشوارع الجانبية لساحة "كليشي" حيث يقع قصر العدالة.

وتأتي هذه المظاهرة التي وقعت أمام قصر العدالة أكبر محاكم العاصمة ضمن موجة احتجاجات عالمية ضد ظواهر العنصرية وعنف الشرطة المفرط بحق الأقليات، بعد مقتل الأمريكي فلويد.

وجاء مقتل فلويد يوم 25 مايو/أيار الماضي أثناء توقيفه بمدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة، عندما ضغط أحد رجال الشرطة بركبته على عنق فلويد إلى أن فارق الحياة مختنقا.