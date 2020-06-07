قبرص التركية تدين رفع "العلم البيزنطي" على مسجد بالشطر الرومي

أدانت جمهورية شمال قبرص التركية، الأحد، تعليق مجهولين العلم البيزنطي على مسجد في مدينة لارنكا بقبرص الرومية.

وقال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، في بيان، إن رئيس الشؤون الدينية ببلاده طالب أطالاي، أطلعه على تفاصيل حادثة تعليق "العلم البيزنطي" على مسجد "توزلا" بمدينة لارنكا.

وأكد أقينجي ضرورة ملاحقة سلطات قبرص الرومية للفاعلين، وعدم الاستخفاف بالموضوع.

بدوره أعرب رئيس وزراء شمال قبرص التركية، أرسين تتار، عبر بيان على حسابه في فيسبوك، عن إدانته تعليق العلم البيزنطي على مسجد توزلا.

ولفت تتار إلى أن تعليق العلم البيزنطي جاء بعد أسبوع من حادثة إلقاء زجاجات حارقة على باحة مسجد "كوبرولو" في ليماسول بقبرص الرومية، وكتابة عبارات معادية للإسلام والمهاجرين على جدرانه.

ودعا إدارة قبرص الرومية إلى إبداء موقف يضع حدا لمعاداة الإسلام، والقبض على المجرمين الذين رفعوا العلم البيزنطي على المسجد.

من جانبها نددت رئاسة الشؤون الدينية في قبرص التركية، برفع العلم البيزنطي بالمسجد.

وأكدت أن وفد ممثلية الشؤون الدينية في لارنكا توجه إلى المسجد لتفقد أحواله وأزال العلم البيزنطي.

وفي تركيا أدان متحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم) عمر جليك بشدة الحادثة.

وقال جليك عبر حسابه في موقع تويتر "على إدارة قبرص الرومية وضع حد لمعاداة الإسلام".

وشدد أن "أولئك الذين يشجعون كراهية الإسلام سيواجهون قريبا المشاكل التي يسببها الفاشيون الذين يحمونهم".