أحزاب روسية معارضة تصف استفتاء التعديلات الدستورية بأنه "غير قانوني"

انتقدت أحزاب روسية معارضة، الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه مطلع يوليو/تموز المقبل، على تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين، الترشح لانتخابات 2024.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، الاثنين، قال رئيس حزب التفاح (Yabloko) المعارض غريغوري ياولنسكي: "الاستفتاء على التعديلات الدستورية، غير قانوني وخطوة ضد المجتمع".

وأضاف: "نتائج الاستفتاء ستفتقر إلى القوة الشرعية".

بدوره، قال المعارض والناشط الروسي، أليكسي نافالني: "الاستفتاء انتهاك للقوانين والدستور"، واصفا إياه بـ"المحاولة للسيطرة على السلطة".

من جهته، دعا سيرغي أودالتسوف، منسّق حركة الجبهة اليسارية، قوى المعارضة إلى "تعزيز ممارساتها المناهضة للتعديلات الدستورية".

ومطلع يونيو/حزيران الحالي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجرى في 1 يوليو/تموز المقبل.

يأتي ذلك بعد توقيع بوتين، في مارس/آذار الماضي، مشروع تعديل دستوري يتيح له البقاء في الحكم نظريا حتى عام 2036، وتمت المصادقة عليه من قبل البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتتضمن التعديلات تصفير "عداد" الولايات الرئاسية لبوتين (67 عاما)، ما يتيح له الترشح لولايتين أخريين مدة كل واحدة 6 سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وحسب الدستور الحالي، لا يحق للرئيس الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي.