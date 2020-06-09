ستولتنبرغ: الناتو يعمل للحيلولة دون تحوّل كورونا إلى أزمة أمنية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيواصل العمل للحيلولة دون تحوّل وباء كورونا "من أزمة صحية إلى أخرى أمنية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، الثلاثاء، في مقر الحلف ببروكسل.

وأضاف ستولتنبرغ، أن التهديدات الأمنية التي كان "ناتو" يكافحها قبل وباء كورونا، لا زالت قائمة.

وأوضح أن بعض الدول والأطراف غير الرسمية (لم يذكرها)، استهدفت حلف "ناتو" خلال مرحلة الوباء، عبر التضليل والتحريض.

وأضاف: "سنكافح مساعي التضليل هذه، ولن ينجحوا في تمزيقنا".