قلق أوروبي من عقوبات ترامب على مسؤولين بـالجنائية الدولية

أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبتها قوات أمريكية بأفغانستان.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية منذ زمن بعيد.

وأكد أن المحكمة الجنائية تلعب دورا كبيرا في تطبيق القوانين الدولية وفرض عقوبات على الجرائم الدولية.

وأشار إلى ضرورة أن تكنّ كافة الدول الاحترام للمحكمة الجنائية لما تؤديه من مهام كبيرة، معربا عن بالغ قلقه إزاء قرار ترامب في فرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.

وألمح إلى احتمال مناقشة الموضوع في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق الخميس، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.