ألمانيا تتهم السلطات الروسية بالوقوف وراء اغتيال مواطن شيشاني

اتهمت النيابة العامة الألمانية روسيا بتدبير عملية اغتيال مواطن جورجي في حديقة في برلين ووجهت أصابع الاتهام إلى مشتبه به مأجور في الجريمة.

وقال المدعون الفدراليون في بيان الخميس "في تاريخ غير معروف قبل 18 تموز/يوليو 2019، تلقى المتهم أمرا من السلطات في الحكومة المركزية للاتحاد الروسي بتصفية المواطن الجورجي من أصل شيشاني تورنيكي كي."

وأورد البيان اسم المتهم وهو فاديم كي، الملقب فاديم إس.

والمتهم بحسب البيان روسي دخل ألمانيا بهوية مزورة وتم توقيفه بعد وقت قصير على الواقعة في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث أن الحكومة الألمانية تنظر إلى "الاتهامات الخطيرة" بدرجة كبيرة من الجدية.

وكانت برلين طردت دبلوماسيين روسيين أواخر العام 2019 احتجاجا على عدم تعاونهما في التحقيق في الجريمة.

في 23 آب/أغسطس 2019 قتل المواطن الجورجي من الأقلية الشيشانية في جورجيا تورنيكي كي في وضح النهار بثلاث رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت في حديقة وسط العاصمة الألمانية. وتحدث شهود عيان عن "إعدام".

وتم إطلاق النار عليه في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على مقربة من البرلمان الألماني والمستشارية.