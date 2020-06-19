11 دولة في الناتو تتفق لإنشاء شبكة للتدريب على الطيران

وقعت 11 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" خطاب نية من أجل تفعيل مبادرة أطلق عليها "الناتو الأوروبي للتدريب على الطيران".

وأفاد بيان صادر عن الناتو، الجمعة، أنه خلال اجتماع وزراء دفاع بلدان تركيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وتشيكيا، واليونان، والمجر، والجبل الأسود، وجمهورية شمال مقدونيا، والبرتغال، ورومانيا، وإسبانيا تم التوصل إلى اتفاق بخصوص تأسيس منشآت للتدريب المشترك للطيارين.

وأضاف البيان أن الموقعون قرروا توحيد جهودهم من أجل تدرب طياري المقاتلات الحربية، والمروحيات، والطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن الحلفاء سينشأون "شبكة منشآت تدريب أوروبية" بالإضافة إلى الهياكل التدريبية القائمة ، مشدداً على أن هذا مؤشر مهم لتقاسم الأعباء.

وأشار البيان إلى أن المبادرة ستخفض التكاليف، وتزيد من إمكانية العمل والتعاون المتبادل بين الحلفاء ، وستسهم في استعداد القوات الجوية للناتو.