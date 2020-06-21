بسبب سجلها العنصري المفجع.. مئات اليهود يطالبون بمنع تعيين وزيرة إسرائيلية سفيرة في لندن

وقع أكثر من 800 يهودي بريطاني على عريضة تطالب حكومة بوريس جونسون برفض تعيين وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي سفيرة لتل أبيب لدى لندن، بسبب "سجلها العنصري المفجع".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن من دعا إلى توقيع العريضة منظمة يهودية باسم "نعمود" (نواجه) تعارض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب الموقعون الحكومة البريطانية بمنع تعيين "حوتوفلي" على خلفية "سجلها العنصري المفجع وتصرفاتها المندفعة"، بحسب المصدر ذاته.

في المقابل جمع مؤيدون لإسرائيل في بريطانيا حتى الآن 240 توقيعا على عريضة مضادة تدعو لتعيين "حوتوفلي" في منصب السفير.

ومن المقرر أن تخلف وزيرة الاستيطان الحالية سفير إسرائيل لدى المملكة المتحدة مارك ريغيف الذي أنهى مهام منصبه الأسبوع الماضي، وفق ذات المصدر.

ويأتي تعيين "حوتوفلي" في وقت تستعد فيه إسرائيل لضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وترفض الوزيرة الإسرائيلية مطالبة الفلسطينيين بأي أجزاء من أرضهم المحتلة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي مايو/أيار 2015، وعندما كانت تعمل نائبة لوزير الخارجية، قالت "حوتوفلي" في لقاء مع دبلوماسيين إسرائيليين "يجب أن نقول إن هذه الأرض كلها لنا، لم نأت إلى هنا (إسرائيل) كي نعتذر على ذلك".