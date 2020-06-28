انطلاق الاقتراع في انتخابات الرئاسة البولندية

بدأ الناخبون في بولندا، صباح الأحد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس البلاد.

وانطلقت عملية الاقتراع في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة وارسو، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ويتنافس 11 مرشحا للفوز بمنصب رئاسة بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين من تجاوز حاجز الـ50 %، فإن الجولة الثانية ستجري في 12 يوليو/ تموز القادم.

وتشير استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا، إلى حصول الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا المدعوم من قِبل حزب القانون والعدالة الحاكم، على 42 % من أصوات الناخبين.