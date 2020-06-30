مؤتمر بروكسل يتعهد بـ6.9 مليارات يورو للسوريين

أعلن مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، جانز ليناريتش، أن الأطراف المشاركة في مؤتمر بروكسل الرابع تعهدت بتقديم 6.9 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين.

جاء ذلك في كلمة لـ "ليناريتش"، الثلاثاء، في الجلسة الختامية لمؤتمر بروكسل الرابع، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي انعقد برئاسة مشتركة من قِبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتقنية مؤتمرات الفيديو.

وقال المفوض الأوروبي إن الحاجة للمساعدات الإنسانية حول العالم ازدادت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن إجمالي المساعدات التي تعهد بها الأطراف المشاركة لدعم اللاجئين السوريين، بلغت 6.9 مليارات يورو، ما يعادل 7.7 مليارات دولار، معربا عن بالغ امتنانه جراء حجم التعهدات.

ولفت إلى أن قيمة التعهدات للعام الحالي بلغت 4.9 مليارات يورو، فضلا عن 2 مليار يورو للعامين المقبلين، علاوة على تعهد مؤسسات التمويل الدولية بتقديم قرض بقيمة 6 مليارات يورو من أجل التنمية.

كما أكد على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب السوري، متقدما بالشكر لكافة الدول التي تستقبل لاجئين سوريين على أراضيها.

وفي 22 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم سوريا، بتقنية الاجتماعات الافتراضية.