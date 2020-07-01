اليونان يشدد إجراءاته الأمنية البحرية وتبني حاجزاً عائماً شمال جزيرة ليسبوس

تعتزم وزارة الدفاع اليونانية إقامة حاجز عائم لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرة ليسبوس، على ما أفاد مصدر في الوزارة الثلاثاء.

وتقع المنطقة التي تم اختيارها للمشروع في شمال شرق ليسبوس ويستخدمها مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول البلاد.

وأفاد المصدر لوكالة فرانس برس أن الهدف هو إنجاز هذا الامر بنهاية آب/اغسطس.

وسيبلغ طول الحاجز 2.7 كيلومتر بارتفاع 1.10 متر، وسيكلف نحو 500 ألف يورو (560 ألف دولار).

وسيتم تجهيزه بأضواء على مسافة 10 كلم.

وانتقدت جماعات حقوقية الخطوة لأنها قد تهدد حياة طالبي اللجوء الذين يتكدسون في قوارب مطاط تغمرها المياه ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى إنقاذ سريع.

وعام 2019، كانت اليونان أول وجهة دخول للمهاجرين واللاجئين الذين يريدون بلوغ أوروبا.

وتبقي أثينا الآلاف من هؤلاء في مخيمات مكتظة في جزر بحر إيجه.

كما يجري حاليًا توسيع سياج شائك على حدود اليونان البرية مع تركيا. وفي أواخر شباط/فبراير.

وعام 2016 ، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تقدم بروكسل بموجبه مساعدات بمليارات اليورو لأنقرة مقابل أن تحد تركيا من تدفق المهاجرين.

لكن أنقرة أكدت مراراً أن الاتحاد لم يف بوعوده.