ميركل: أوروبا تحتاج إلى استراتيجية منسجمةمع تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع "استراتيجية منسجمة" حول مستقبل العلاقات مع تركيا.

وأضافت في كلمة لها أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أنه من المهم الجمع بين مختلف العناصر في إطار هذه الاستراتيجية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي تربطه بتركيا علاقات استراتيجية بسبب حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الجانبين أبرما اتفاقية لحل مشكلة الهجرة.

وأشارت إلى وجود قضايا متعددة الاتجاهات مع تركيا مثل سوريا وليبيا، وأنها تنتقد تركيا في بعض القضايا (دون تحديدها).

وفيما يتعلق بتولي بلادها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل إن وزارة الداخلية الألمانية حددت سياسة اللجوء كأهم قضية في الاتحاد، مضيفة "ندرك أنه يتعين علينا حل هذه القضية بسرعة".

ودعت إلى تبني مقاربة إنسانية تجاه طالبي اللجوء ومنعهم من الوقوع في الخطر، مضيفة "نحتاج إلى اتفاقيات مع الدول المجاورة لحل هذه القضية".

وحول علاقات الاتحاد ببريطانيا عقب مغادرة الأخيرة للاتحاد، أشارت ميركل إلى أنها "ستركز على المفاوضات المتعلقة بمستقبل العلاقات مع بريطانيا، لكن يجب على الأطراف أن تستعد لعدم التوصل إلى اتفاق".

يشار إلى أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.