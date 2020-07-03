استقالة رئيس وزراء فرنسا بعد تلقي ماكرون هزيمة منكرة في المحليات

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، الجمعة، استقالة رئيس الوزراء إدوار فيليب من منصبه، حيث من المتوقع إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القادمة.

وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة في تغيير يريده ماكرون الذي كان قد أعلن عن "فريق جديد" للسير في "طريق جديد" سياسي للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

ويأتي التعديل الوزاري المتوقع بعد أيام من الانتخابات البلدية في فرنسا التي شهدت مدا أخضر، تجلى في فوز مرشحي حزب الخضر، وخسارة حزب ماكرون الوسطي في عدد من المدن وخاصة الرئيسية.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن التعديل الوزاري المرتقب كان مخططا له قبل الانتخابات، وذلك بعد مواجهة حكومة ماكرون عقبات وانتقادات خلال أزمة الفيروس.

ويسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لفتح صفحة جديدة للعامين المتبقين من ولايته، والتركيز على جهود إنعاش الاقتصاد الفرنسي المتضرر بشدة من أزمة كورونا.