احتجاجات في بروكسل ضد حظر الحجاب

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، احتجاجات ضد بيان للمحكمة الدستورية في البلاد، أعلنت فيه إمكانية حظر الحجاب في معهد عالٍ للتعليم.

وتجمّع قرابة 4 آلاف شخص، في ميدان وسط العاصمة بروكسل، تلبية لدعوة أطلقتها منظمات مجتمع مدني، للتظاهر ضد بيان المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

ورفع المحتجّون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الحجاب حق إنساني"، و"أين حريتنا؟"، و"كفى"، مطلقين شعارات لدعم الحجاب.

وأفاد المحتجّون في بيان لهم، أن النساء المسلمات في بلجيكا، يتعرضن للتمييز بسبب معتقداتهن الدينية.

وطالب البيان السلطات البلجيكية بوضع النساء المسلمات بعين الاعتبار عند سنّ القوانين.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية البلجيكية أن بإمكان معهد "فرانسيسكو فيرير" فرض حظر على كافة الرموز الدينية بما فيها الحجاب.

بيان المحكمة الدستورية صدر بناء على طلب تقدمت به محكمة الصلح ببروكسل، لإبداء رأيها في دعوى قضائية رفعتها طالبات مسلمات بالمعهد ضد فرض حظر الحجاب.

وانتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان في بلجيكا إعلان المحكمة الدستورية باعتباره ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الصلح ببروكسل، القرار النهائي في الدعوى.