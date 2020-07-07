الاتحاد الأوروبي يرفض انتهاك حقوق اللاجئين على الحدود اليونانية

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في الادعاءات حول طرد اليونان طالبي اللجوء على حدودها، مؤكداً أنه لا يمكن حماية الحدود الأوروبية بانتهاك قيم هذا الاتحاد.

جاء ذلك على لسان مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون، الاثنين، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي.

وقالت جوهانسون "هناك تقارير كثيرة تفيد أن طالبي اللجوء تتم إعادتهم قسرا وتنتهك حقوقهم على الحدود اليونانية، وهذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "لا يمكننا حماية حدودنا عبر انتهاك قيمنا، وأطالب السلطات اليونانية بمتابعة جميع الأنشطة غير القانونية والقيام بالتحقيقات اللازمة".

وأكدت أن اليونان لا يمكنها منح حق اللجوء للجميع، لكن يجب عليها التعامل معهم وفقا لقيم الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرا، استنكرت الأمم المتحدة، سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة إلى تركيا.

وتواصل السلطات التركية إنقاذ العديد من طالبي اللجوء من جنسيات أجنبية مختلفة، والراغبين في الانتقال إلى دول أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير الفائت، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.