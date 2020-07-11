أوكرانيا تطلب الحصول على مزيد من المُسيرات التركية

أبدت أوكرانيا رغبتها في الحصول على المزيد من الطائرات المسيرة التركية، خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأخيرة إلى كييف.

وذكرت مصادر عسكرية تركية مطلعة للأناضول، أن المسؤولين الأوكرانيين قدموا طلبات لنظرائهم الأتراك خلال الزيارة، حول شراء المزيد من المسيرات التركية.

وأضافت المصادر أن رغبة كييف في الحصول على مسيرات إضافية من أنقرة، يرجع إلى القدرات التكنولوجية الهائلة لتلك الطائرات والنجاح الكبير الذي أظهرته في مناطق الحروب.

وتملك أوكرانيا بالفعل، عددا من المسيرات التركية، بعدما حصلت عليها في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع.

يُذكر أن أقار التقى خلال زيارته التي بدأها الخميس، بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، ونظيره أندري تاران، ومسؤولين آخرين، حيث بحث معهم عدة مواضيع بينها التعاون في إنتاج أنظمة الدفاع الجوية والبحرية.

وأصبحت تركيا واحدة من الدول الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المسلحة، التي أثبتت جدارتها في ليبيا وسوريا، وفي مكافحة الإرهاب شمالي العراق.