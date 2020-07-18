الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات واشنطن ضد السيل الشمالي-2 والسيل التركي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، معارضته لفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي"، مشيرًا إلى مخالفتها للقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب برويل.

وقال البيان إن الاتحاد "يشعر بقلق عميق إزاء تنامي حالات فرض عقوبات أو تهديدات بفرضها من قبل الولايات المتحدة ضد شركات أوروبية ومصالحها".

وتابع: "لقد شاهدنا هذا التوجه إزاء إيران وكوبا، ونشاهده في الوقت الأخير إزاء السيل الشمالي-2 والسيل التركي".

وأردف قائلا: "الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة أي عقوبات أمريكية بحق الشركات الأوروبية التي تراعي مصالحها المشروعة في الأعمال ويعتبر أن القيود التي تتجاوز الولاية الوطنية للدول تناقض القانون الدولي".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، قرارها فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن القيود ستطول كذلك جزءا من "السيل التركي"، وهو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود ومن ثم إلى أوروبا.