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اندلاع حريق كبير داخل كاتدرائية "نانت" التاريخية بفرنسا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.07.2020 12:44
آخر تحديث في 19.07.2020 03:26
اندلاع حريق كبير داخل كاتدرائية نانت التاريخية بفرنسا

أعلنت سلطات الطوارئ في فرنسا اندلاع حريق كبير، السبت، داخل كاتدرائية تاريخية في مدينة نانت غربي البلاد وأوضحت أنها تمكنت من تطويق الحريق في وقت لاحق.

وقال جهاز الطوارئ في فرنسا، عبر حسابه على تويتر، إن الحريق اندلع داخل كاتدرائية "سان بيير ايه سان بول" في مدينة نانت.

وأعلنت فرق الإطفاء أنّ الحريق الذي نشب في الكاتدرائية ذات الطراز المعماري القوطي، "تمّ تطويقه"، موضحة أنّ الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية التي سبق أن أغلقت عام 1972 بسبب اندلاع حريق فيها وأعيد فتحها في 1985، إنّ "الأضرار تركزت على الأرغن الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل"، موضحا أن "المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقا وقد تنهار".

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