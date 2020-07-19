بريطانيا تتجه إلى اليابان لبناء شبكة G5 بعد الاستغناء عن "هواوي"

أوردت صحيفة نيكي اليابانية، الأحد، أن المملكة المتحدة طلبت من اليابان المساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن قررت استبعاد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".

جاء الطلب بعد أن قررت المملكة المتحدة، الثلاثاء، حظر عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي تكنولوجيز" من توريد المعدات إلى الشبكات، بدءا من نهاية هذا العام، وكذلك إزالة جميع أجهزة الشركة منها بحلول 2027.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين بريطانيين أخبروا نظراءهم في طوكيو، أن شركات التكنولوجيا اليابانية "NEC و Fujitsu" قد تحل محل "Huawei" كموردين، وطلبوا دعم الجانب الياباني لتعزيز تقنية الشبكة وفعالية التكلفة.

وتهدف المملكة المتحدة إلى أن تنافس الشركات اليابانية، شركات الاتصالات الأخرى مثل شركة إيركسون السويدية وشركة نوكيا الفنلندية، للترويج لتطوير منتجات منخفضة التكلفة مناسبة لشركات الاتصالات البريطانية لتبنيها.

يأتي ذلك، بينما تقود واشنطن حملة لحظر هواوي من الشبكات حول العالم، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي؛ بينما نفت هواوي أنها تشكل تهديدا لأمن أي دولة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي"، بالتزامن مع إعلان بريطانيا حظر اقتناء معدات الشركة الصينية.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات، بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية.

وتسيطر شركات هواوي وإيركسون ونوكيا على ما يقرب من 80 بالمئة من سوق المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس العالمية، بينما تبلغ حصة شركتي "NEC و Fujitsu" أقل من 1 بالمئة.

على الرغم من أن إريكسون ونوكيا مهيمنتان في بريطانيا خلال الوقت الحاضر، فقد تتمكن الشركات اليابانية من توسيع حصتها السوقية في البلاد، إذا تمكنت من تلبية متطلبات الجودة وتقديم منتجات منخفضة التكلفة.