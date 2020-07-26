كورونا.. رومانيا ترفع الحجر الصحي عن القادمين من تركيا

حذفت رومانيا، الأحد، اسم تركيا من قائمة البلدان الخطرة من فيروس كورونا.

وأسبوعيا تحدث وزارة الصحة الرومانية، لائحتها للبلدان المعرضة لخطر وبائي مرتفع.

وحسب القائمة الحديثة لوزارة الصحة الرومانية، تمت إزالة اسم تركيا منها.

وبموجب هذا القرار، لن تفرض رومانيا على الوافدين من تركيا حجرا صحيا لمدة 14 يوما، اعتبارا من الاثنين.

وفي آخر محصلة، الأحد، بلغت إصابات كورونا في رومانيا، 44 ألفا و798، توفي منهم 2187، وتعافى 25 ألفا و643.

في حين بلغ عدد الإصابات في تركيا، 226 ألفا و100، توفي منهم 5613، وتعافى 209 آلاف و487.