القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

كورونا.. رومانيا ترفع الحجر الصحي عن القادمين من تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
بوخارست
نشر في 26.07.2020 22:20
آخر تحديث في 27.07.2020 02:57

حذفت رومانيا، الأحد، اسم تركيا من قائمة البلدان الخطرة من فيروس كورونا.

وأسبوعيا تحدث وزارة الصحة الرومانية، لائحتها للبلدان المعرضة لخطر وبائي مرتفع.

وحسب القائمة الحديثة لوزارة الصحة الرومانية، تمت إزالة اسم تركيا منها.

وبموجب هذا القرار، لن تفرض رومانيا على الوافدين من تركيا حجرا صحيا لمدة 14 يوما، اعتبارا من الاثنين.

وفي آخر محصلة، الأحد، بلغت إصابات كورونا في رومانيا، 44 ألفا و798، توفي منهم 2187، وتعافى 25 ألفا و643.

في حين بلغ عدد الإصابات في تركيا، 226 ألفا و100، توفي منهم 5613، وتعافى 209 آلاف و487.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق طالب غيرد لاندسبيرغ الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية...
مختارات