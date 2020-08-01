كتيبة فرنسية إيطالية مشتركة لمكافحة قنوات التهريب عبر الحدود

أعلنت كل من فرنسا وإيطاليا أنهما ستشكلان كتيبة مختلطة على حدودهما لمكافحة قنوات التهريب التي ينتقل المهاجرون عبرها.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان من روما الجمعة بعد محادثات مع نظيرته الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي أن "هذا الأمر يشكل نقطة مهمة جدا في محاربة العبور الحدودي من مهاجرين غير شرعيين" من منطقة فينتيميليا على الجانب الإيطالي إلى منطقة منتون على الجانب الفرنسي.

وهناك دوريات مشتركة بين شرطة الحدود في البلدين، لكن هذه الكتيبة المتكاملة ستجمع للمرة الأولى وضمن هيكلية محددة قوات إيطالية وفرنسية تحت قيادة واحدة، كما أوضح محيط الوزير.

وما زال الإطار القانوني وموقع تمركز الكتيبة التي ستبدأ العمل في غضون شهرين أو ثلاثة، قيد المناقشة.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا اتفقت في أيلول/سبتمبر على آلية موقتة تقوم على الخدمة التطوعية لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر لكن عددا قليلا فقط من الدول مثل البرتغال ولوكسمبورغ وإيرلندا انضمت إلى هذه المبادرة.

وتم تعليق الآلية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال دارمانان "تم تعليق اتفاق مالطا لكن هناك العديد من القوارب التي وصلت إلى الأراضي الإيطالية واليوم يجب على جميع الدول الأوروبية أن تفعل ما فعلته فرنسا وألمانيا".

وأضاف "في الوقت نفسه يجب أن نكون قادرين على توزيع طالبي اللجوء عند وصولهم إلى إيطاليا".