وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع تركيا لأجلنا

قال وزير الدفاع اليوناني السابق، إيفانجيلوس أبوستولاكيس، إنه لا يوجد أي طرف سيفسد علاقاته مع تركيا من أجل اليونان.

وكان أبوستولاكيس، قد شغل منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش في عهد حكومة حزب سيريزا اليوناني.

وأكّد أبوستولاكيس أن اليونان ستبقى على الأرجح وحيدة في التوتر الذي تشهده حاليًا مع تركيا حول شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابع في تصريح لقناة "Mega"، إنه "ليس من الوارد أن يفسد أي طرف علاقاته أو ينخرط في صراع مع تركيا بسبب قضيتنا".

ورأى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيبقى في المنطقة ما دام بحاجة إلى ذلك من أجل الحصول على ما يريد.

وأشار الوزير اليوناني السابق إلى أن الضغوط القادمة من بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، خفيفة في الوقت الراهن.

واعتبر أبوستولاكيس أن أي صراع محتمل في المنطقة لن يكون متوافقا مع مصالح تركيا واليونان.

وأردف: "أنقرة تريد جذب اليونان إلى طاولة المفاوضات حول جميع القضايا الثنائية".

والاثنين، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد اجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع في المنطقة.

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده لا طمع لها بحقوق وأراضي وبحار أو بالمصالح الشرعية لأي جهة كانت.