الاتحاد الأوربي يدعو تركيا لحوار شامل حول شرقي المتوسط

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، أنقرة لإجراء حوار شامل حول التطورات في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وادعى بوريل في تصريحات صحفية، الأحد، أنّ إعلان "نافتيكس" الجديد (الرسائل النصية البحرية) لتركيا في شرقي المتوسط، يصعد التوتر في المنطقة.

وزعم بوريل أنّ إعلان نافتيكس الجديد لتركيا حول عمليات التنقيب لسفينة ياووز، يظهر أنّ عمليات التنقيب تجري في المناطق الحدود البحرية لقبرص الرومية مع مصر.

ودعا بوريل تركيا لوقف أنشطتها، والدخول في حوار شامل مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ الحوار والمفاوضات هو الطريق الوحيد لإيجاد حل وتحقيق الاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنّ تركيا، أعلنت في وقت سابق إجراء سفينة ياووز عمليات تنقيب في المناطق التي تقع جنوب غربي جزيرة قبرص في جرف تركيا القاري، بين 18 أغسطس/آب و15 أيلول/سبتمبر، وذلك عبر إعلان جديد لنافتيكس.

وفي إعلان نافتيكس الجديد لتركيا "تم إرسال رسائل لسفن الدول الأخرى توصيها بشدة لعدم الوجود في مكان الأنشطة المحددة في الرسالة" وردا على الإعلان التركي أرسلت قبرص الرومية إعلان "نافتيكس-مضاد".

ونفس الأمر يتعلق بسفينة أوروتش رئيس للمسح الجيولوجي، حيث أطلقت تركيا إعلان نافتيكس، من أجل أنشطتها في مياه جزيرة قبرص، وتستمر أنشطة أوروتش حتى 23 أغسطس/آب الجاري.

ونافتيكس، هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث برسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".