الاتحاد الأوروبي يقترح عقد قمة بشأن شرق المتوسط

اقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، في رسالة إلى زعماء دول الاتحاد، عقد اجتماع يومي 24 و 25 سبتمبر/أيلول المقبل؛ لمناقشة قضية شرق المتوسط.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ميشال إلى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، حول مستجدات بيلاروسيا.

وقال ميشال إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا تطورات ما بعد الانتخابات في بيلاروسيا والوضع شرقي المتوسط، الجمعة الماضية.

وأضاف أن الانتخابات البيلاروسية لم تكن حرة ونزيهة، مشددا على وجوب إدانة العنف الذي تعرض له المتظاهرون بعد الانتخابات والاستجابة لإرادة الشعب.

وفي ختام رسالته، دعا ميشال القادة إلى اجتماع حول شرق المتوسط، في 24 و 25 سبتمبر المقبل.

وقال ميشال "أقترح تخصيص بعض الوقت للاستعداد الكامل لموضوع مهم تناوله وزراء خارجيتنا، وهو الوضع شرق المتوسط، من خلال اجتماع لاحق لمجلس الاتحاد الأوروبي".

والاثنين الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث إلى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية والقبرصية الرومية.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقا مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإنجاز حلول عادلة للمشاكل.