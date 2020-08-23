إصابة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بكورونا

أصيبت يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، زعيمة الكتلة البرلمانية عن حزب "باتكيفتشينا" (الوطن)، بفيروس كورونا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتبها مارينا سوروكا، عبر فيسبوك، إن "التحاليل أثبتت إصابتها بفيروس كورونا".

وأضافت سوروكا "إنها في حالة خطيرة ، كما أصيب زوجها وابنتها".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا 105 آلاف شخص، وسجلت أكثر من ألفين و 300 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تم تقسيم المناطق الأوكرانية إلى أربع مناطق، حيث يتم تطبيق قيود مختلفة حسب حالة تفشي الوباء.