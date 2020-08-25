وزير الخارجية الألماني يدعو أنقرة وأثينا إلى حوار مباشر

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليونان وتركيا إلى الانخراط في حوار مباشر بخصوص مسألة شرق المتوسط.

وأضاف ماس في تصريح قبيل زيارة يجريها الثلاثاء، إلى أثينا وأنقرة، أن تركيا واليونان حليفتان لألمانيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار إلى أن الخلاف بين تركيا واليونان بخصوص الغاز الطبيعي في شرق المتوسط لا يمكن حله إلا على أساس القانون الدولي، وحوار صادق بين الجانبين.

وتابع "إن التوترات لا تؤثر على علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا فحسب، بل ستلحق الضرر بجميع الأطراف".

وأكد الوزير الألماني ضرورة فتح نوافذ الحوار أكثر بين تركيا واليونان وليس إغلاقها.

واستطرد "بدلاً من الاستفزازات الجديدة ، يلزم اتخاذ خطوات لتقليل التوترات وبدء محادثات مباشرة، نريد أن ندعم هذا بقدر ما نستطيع.

ويجري وزير الخارجية الألماني زيارة إلى أثينا اليوم، وبعد اتمام محادثاته سيجري زيارة إلى أنقرة، يلتقي خلالها نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.