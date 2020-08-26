استقالة المفوض الأوروبي للتجارة لانتهاكه تدابير مكافحة كورونا

قدم مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، فيل هوغان، الأربعاء، استقالته من منصبه، على خلفية حضوره حفل عشاء ينتهك تدابير مكافحة جائحة كورونا.

وجاءت الاستقالة إثر تزايد الضغوط على هوغان، عقب حضوره عشاء نظمته جمعية الغولف البرلمانية الإيرلندية وانتهك خلاله تدابير الوقاية من الجائحة، حسب ما نقل موقع "راديو فرنسا" الدولي.

وحضر العشاء وزير وقاض في المحكمة العليا وعدد كبير من النواب، بعد 24 ساعة فقط من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة تتعلق بالجائحة، طالبت خلالها السلطات بتعزيز القيود المفروضة على التجمعات التي تمنع وجود أكثر من 6 أشخاص في مكان مغلق.

وتسبب حفل العشاء بسلسلة استقالات في صفوف النخبة السياسية في أيرلندا.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 24 مليونا و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 826 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و704 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".