برلمان اليونان يؤجل التصويت على الاتفاقية البحرية مع مصر

أجّل البرلمان اليوناني، التصويت على إقرار اتفاقيتين موقعتين مع إيطاليا ومصر بشأن ترسيم الحدود إلى يوم غد الخميس.

وذكر بيان صادر عن البرلمان الأربعاء، أنه تقرر تأجيل التصويت المقرر إجراؤه اليوم، على خلفية التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي 9 يونيو/ حزيران 2020، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر".

وأكدت الخارجية التركية، على أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا".

وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.

كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.