أمين عام الناتو يؤكد على ضرورة حل النزاع في المتوسط عبر "روح التضامن"

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، على ضرورة حل النزاع القائم في شرقي البحر المتوسط، عبر "روح التضامن" ضمن الحلف.

وأضاف في تصريحات أدلى بها قبيل لقائه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن التوتر القائم شرقي المتوسط، يولّد القلق لدى الجميع.

ورحّب ستولتنبرغ بجهود ألمانيا لتخفيض التوتر في المنطقة.

وتابع: "يتوجب حل هذه الأزمة ضمن صفوف الحلف (ناتو) وعبر روح التضامن ووفق القانون الدولي."

وأشار إلى أن اللجوء للحوار وتخفيض التوتر، سيكون لصالح الجميع.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الشطر الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط.

ويترافق مع ذلك عدم تعامل تلك الدول بإيجابية مع عرض تركيا التفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإنجاز حلول عادلة للمشاكل.

وتؤكد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، تجري أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري، وفي المناطق المرخصة لجمهورية شمال قبرص التركية.