الآلاف حوصروا داخل قطارات إثر مشكلة كهربائية في فرنسا

حوصر الآلاف من الركاب داخل قطارات فائقة السرعة في فرنسا، إثر مشكلة كهربائية، في جنوب غربي البلاد.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، الاثنين، أنّ العديد من الأشخاص تم إجلاؤهم من القطارات المعطلة لأسباب صحية.

وأضافت أن المسافرين نشروا محنتهم التي استمرت 20 ساعة متواصلة خلال ليل الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينها صور لأطفال نائمين على الأرض.

من جهتها، اعتذرت هيئة السكك الحديدية الوطنية، الاثنين، عن "سلسلة حوادث إمداد الكهرباء" التي بدأت بعد ظهر الأحد؛ وأوقفت حركة المرور في جنوب غربي فرنسا وعرقلت السفر باتجاه العاصمة باريس.