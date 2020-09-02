الداخلية الألمانية تشكل لجنة عمل لمكافحة معاداة المسلمين

أعلن وزير الداخلية الألماني تشكيل مجموعة عمل من 12 خبيراً، من أجل تحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها في المجتمع الألماني.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل، وأكثر تحديدا للهدف.

ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن الوزير هورست زيهوفر، الثلاثاء، قوله إن "المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدا لهم فحسب، ولكن للتكاتف المجتمعي بشكل عام".

وأضاف أن "تأسيس دائرة العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، وكذلك هجمات إرهابية وخطط لشن هجمات تعود للشهور الماضية".

وأوضح زيهوفر أن "المجموعة ستقدم مقاربات قابلة للتطبيق لتحديد معاداة المسلمين ومكافحتها وتجنبها".

ومن المقرر أن يصدر هؤلاء الخبراء تقريرا يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين، بحسب المصدر نفسه.