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تظاهرة في بريطانيا تطالب بإغلاق شركة أسلحة إسرائيلية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.09.2020 21:46
آخر تحديث في 05.09.2020 22:32
تظاهرة في بريطانيا تطالب بإغلاق شركة أسلحة إسرائيلية

نظم ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية تظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن، السبت، للمطالبة بإغلاق مصانع شركة الدفاع الإسرائيلية "Elbit Systems" في البلاد.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطين" (مقرها لندن).

واجتمع المتظاهرون في منطقة هولبورن، التي تضم مكتبا لـ"Elbit Systems"، ورفعوا لافتات تطالب بإغلاق شركة الأسلحة التي تقتل أطفال فلسطين.

وقال متحدث باسم المتظاهرين، إن هدفهم التنديد بالشركات والمؤسسات التي تشكل أدوات للاحتلال والظلم الممارس من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأكد أن الشركات الإسرائيلية مثل "Elbit Systems"، تقوم باختبار الأسلحة التي تنتجها على الفلسطينيين وأطفالهم، قبل طرحها للبيع.

و"Elbit Systems"، شركة دفاع إسرائيلية تنشط في مجال الطائرات المسيرة، وأنظمة المراقبة والاستطلاع الاستخبارية، والتقنيات الكهروضوئية.

ولدى الشركة مصانع في بريطانيا تعمل على إنتاج محركات الطائرات المسيرة.

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