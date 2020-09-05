فتاة سويدية تقبل القرآن الكريم احتراماً وتضامناً مع الجالية المسلمة

ردا على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو، انتشرت صورة لفتاة سويدية وهي تقبل القرآن الكريم احتراماً وإكباراً.

فقد نشرت صفحة "المغتربون في السويد" وصفحات أخرى على موقع فيسبوك وتويتر، صورة الفتاة وقالت: "هنا فتاة سويدية تضامنت مع المسلمين في مالمو".

وبحسب صفحة "المغتربون"، قالت الفتاة: "أنا لا أعرف ما هذا الكتاب لكن أتضامن معكم باسم الإنسانية والرحمة، وإذا كان هذا الكتاب يهمكم فهو يهمنا وأنا فخورة أن أقبله".

وشددت الصفحة على أن من أحرق القرآن الكريم دنماركيون وليسوا من السويد.

وتابعت: "لا نرضى ما فعله الدنماركيون في السويد"، بحسب ما نقلت الصفحة نفسها.

الصورة أيضا تداولتها صفحة Fria Tider السويدية، وصحيفة document.no النرويجية.

وعرضت الصحيفة السويدية صورة للفتاة وصورة للخبر المنشور في صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت بالقول: "صورة لفتاة سويدية تقبل القرآن الكريم لاقت رواجا في الوطن العربي".

فيما نشرت الصحيفة النرويجية الخبر على موقعها الإلكتروني، وعنونته: "حملة تقبيل القرأن بعد حرق نسخة منه في مالمو".

يشار أنه يوم الجمعة الماضي، أقدم ثلاثة ناشطين في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية.

وقام أعضاء الحزب الدنماركي المتطرف بإحراق نسخة القرآن في منطقة "روزنغورد" بمالمو، وبث عملية الحرق على وسائل التواصل الاجتماعي.