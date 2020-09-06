قتيل وعدد من الجرحى في حادث اعتداء بالسكين في برمنغهام

أطلقت الشرطة البريطانية عملية بحث مكثف عن شخص نفذ سلسلة هجمات بالسكين في برمنغهام ثاني مدن انكلترا، أسفرت عن قتيل وجريحين إصابتهما خطيرة ليل السبت الاحد.

وقال قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز في مؤتمر صحافي أنه تم فتح تحقيق في قضية قتل، مشيرا إلى أن لا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات.

وأضاف "نبحث عن مشتبه به والتحقيقات لكشف هويته ثم العثور عليه مستمرة".

وتابع أن أيا من الضحايا لا علاقة له بعصابات ويبدو أنهم استهدفوا "عشوائيا".

وقال غراهام إن رجلا وامرأة أدخلا المستشفى في حالة خطيرة "بينما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح طفيفة".

وذكرت الشرطة أن الهجمات المترابطة وقعت بين الساعة 00,30 (23,30 ت غ) والساعة 02,20 (01,20 ت غ) في مواقع مختلفة من المدينة.

وكانت الشرطة الأحد منتشرة حول مركز "اركاديان" الذي يضم حانات ومطاعم وملاهي ليلية.

وقال وين هوبكينز (67 عاما) أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس "فوجئت" بالحوادث. واضاف "عادة عندما تحدث عملة طعن بسكين، لا يتعدى الأمر الشخص أو الشخصين ولكن ليس هذا العدد". واضاف أن ما حصل قد يكون بدأ بلكمة" ثم تطور الأمر. وتابع "قد يكونون تعاطوا مخدرات ولم يدركوا ما كانوا يفعلونه".

وأوضحت كارا كوران (18 عاما) التي تعمل في مركز أركاديان المجمع الذي يضم حانات ومطاعم ونوادي ليلية في المدينة التي تقع وسط إنكلترا، إنها شهدت عدة مشادات كانت أعنف من تلك التي تحدث عادة في ليالي السبت، بسبب الإفراط في شرب الكحول أو من أجل فتيات.

كما أشارت إلى أنها سمعت "شتائم عنصرية" لم يسبق أن ترددت في هذا المكان "المتعدد الثقافات"، لكنها لم تعرف سبب استخدام هذه العبارات.

وفي حي سكني يبعد عشر دقائق من المكان شهد ايضا أعمال عنف، اكد احد السكان في عقده الخامس طالبا عدم كشف اسمه ان الاعتداءات بسكاكين شائعة في المدينة.

وقال ان "احدهم طعن قبل ايام هنا" في شارع مجاور.

وطلبت الشرطة من السكان توخي الحذر وطلبت من أي شخص لديه معلومات القدوم الى مركز الشرطة.

وأشارت النائبة عن حزب العمال إيفون موسكيتو إلى "الصدمة" التي أحدثتها حوادث المساء.

ورحبت بالجهود التي تبذلها الشرطة لمحاربة العنف الذي تخلل تاريخ المدينة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. كما ذكرت بأن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في الإقصاء الاجتماعي بين الشباب، ولا سيما الاتجار بالمخدرات.

وخلال عام شهدت بريطانيا عدة هجمات بسكين. وقالت الشرطة إن هجومين أسفرا عن خمسة قتلى نفذهما متطرفون خرجوا من السجن قبل فترة.

ولم يتغير مستوى التهديد الإرهابي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في المملكة المتحدة، حين تم تصنيفه "مرتفع"، في المستوى الثالث على سلم من خمسة مستويات.