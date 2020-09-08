لافروف يدعو من قبرص الرومية لحل في شرقي المتوسط قائم على القوانين الدولية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إلى حل عادل قائم على القوانين الدولية، شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارته إلى قبرص الرومية، حيث التقى رئيس الشطر الجنوبي من الجزيرة نيكوس أناستاسياديس، ووزير خارجيته نيكوس هيرستودوليديس.

بدوره، وفي تغريدة على تويتر، أعرب أناستاسياديس عن امتنانه جراء تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الحوار السياسي مع روسيا، بحسب وسائل إعلام قبرصية.

وبخصوص علاقات قبرص الرومية مع تركيا، أوضحت الوسائل أن لافروف أكد استعداد روسيا للمساهمة في تأسيس حوار عملي قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، من أجل التوصل إلى حل عادل يستند إلى القوانين الدولية.

وأعرب لافروف عن قلق موسكو جراء أنشطة الولايات المتحدة شرق المتوسط، لافتا إلى أنها تسعى إلى تحريض دول المنطقة ضد بعضها.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره هيرستودوليديس، أكد لافروف ضرورة حل الأزمة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن.

كما أعرب عن قلقه إزاء التطورات شرق المتوسط، مؤكدا رفضه الخطوات الرامية إلى تردي الأوضاع في المنطقة.

وشدد لافروف على ضرورة حل التوترات عن طريق الحوار بموجب القوانين الدولية، مؤكدا استعداد روسيا للمساهمة في "تأسيس علاقات جوار جيدة بين دول المنطقة في حال أرادت ذلك".