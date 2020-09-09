حريق ضخم في مخيم موريا والأهالي والشرطة يمنعون اللاجئين من الفرار

اندلعت عدة حرائق في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية فجرا فيما تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق للسيطرة عليها وفق ما أعلن رجال الإطفاء الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الأربعاء: "اندلعت حرائق في محيط المخيم وفي داخله" وتم إرسال 25 رجل إطفاء وعشر آليات لإخلاء المخيم وهو الأكبر في اليونان ويؤوي حالياً ما يقارب 12,700 طالب لجوء أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وبحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان كانت "النيران مشتعلة في كل المخيم تقريبا، في داخله وفي الخيم الموجودة في الخارج في حقل الزيتون".

وأضاف أن "طالبي اللجوء يفرون من المخيم سيرا على الاقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين لكن سيارات قوات الأمن كانت متوقفة هناك".

وقالت جمعية "ستاند باي ليسفوس" لدعم اللاجئين، على تويتر إنها تلقت تقارير بأن السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه إلى قرية مجاورة.

وأضافت "المخيم كله مشتعل، كل شيء يشتعل، والناس يفرون".

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن النيران ربما اشتعلت إثر تمرد بعض طالبي اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو من المقربين من شخص جاءت نتيجته إيجابية.

والأسبوع الماضي رصدت السلطات اليونانية أول حالة فيروس كورونا المستجد في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفرضت عزلا على المخيم.

وبعد إجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بكوفيد-19 في موريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة اليونانية أن "شخصا واحدا فقط ظهرت عليه عوارض المرض، خلافا للأشخاص الـ34 الآخرين".

وأوضحت الوزارة أيضاً أن "المصابين الـ35 نُقلوا إلى مكان مجهّز لعزلهم".

ويثير وجود عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات غير صحية في البلاد، قلق السلطات اليونانية.

إثر ذلك، قررت الحكومة اليونانية فرض "حجر صحي تام" اعتبارا من الثلاثاء حتى 21 أيلول/سبتمبر، على ثلاثة مخيمات للمهاجرين قرب أثينا بعد أن سُجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان حكومي "فرض حجر صحي تام على مخيمات ملاكاسا وشيستو (شمال وغرب أثينا) وإليوناس" قرب العاصمة.

هذا وسجلت اليونان 289 وفاة بكوفيد-19 ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.