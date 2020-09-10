جامعة "لوفان" البلجيكية تغلق منصة تابعة لتنظيم غولن الإرهابي

أغلقت جامعة "لوفان" الكاثوليكية البلجيكية، منصة تحمل اسم زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي، فتح الله غولن، بسبب تراجع الإقبال عليها، الأربعاء.

واتخذ المسؤلون قرار عدم تجديد العقد مع منصة "الحوار بين الثقافات" التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية، المسؤولة عن تمويل المنصة.

وتأسست "منصة غولن" قبل 10 أعوام، وينتهي عقدها مع الجامعة بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويجري تمويلها من قِبل منصة "الحوار بين الثقافات"، مقابل 90 ألف يورو سنويا.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة، أنها قررت إغلاق "منصة غولن" بسبب تراجع الإقبال على المشاركة في أنشطتها مؤخرا.

كما نفت الجامعة ادعاءات ذكرتها وسائل إعلام بلجيكية، مفادها أن قرار الإغلاق صدر بناء على ضغوط من تركيا.