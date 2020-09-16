توقيف 7 أشخاص بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في البوسنة والهرسك

أوقف الأمن البوسني، الأربعاء، 7 جنود صربيين، بشبهة ضلوعهم في "جرائم حرب" ضد المدنيين البوشناق، في تسعينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال مداهمة نفذتها قوات الأمن في منطقة سوكولاج، بتعليمات من النيابة العامة البوسنية.

وأوضحت النيابة العامة في البوسنة والهرسك في بيان، أن الموقوفين كانوا ينتسبون إلى الجيش الصربي في تسعينيات القرن الماضي.

ودخلت القوات الصربية، بقيادة راتكو ملاديتش، مدينة سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من جانب الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية، خلال أيام، مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين خلال حرب البوسنة التي بدأت في 1992 وانتهت عام 1995 بتوقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.