الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا باخلاء سبيل 7 من تتار القرم مسجونين لديها

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا باخلاء سبيل 7 من تتار القرم حكم عليهم بالسجن من قبل محكمة عسكرية، وكافة المواطنين الأوكرانيين المعتقلين لديها تعسفيا.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، الجمعة، تعليقا على اصدار محكمة عسكرية روسية مؤخرا، أحكاما بالسجن راوحت بين 13 و19 عاما بحق الأشخاص السبعة بعد توقيفهم قبل أعوام في القرم.

ودعا ستانو روسيا إلى العدول عن هذا القرار، واخلاء سبيل كافة المواطنين الأوكرانيين المعتقلين لديها بشكل غير قانوني.

ولفت إلى عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بتطبيق القوانين الروسية في شبه جزيرة القرم، واقتياد المواطنين الأوكرانيين إلى المحاكم بروسيا لمحاكمتهم.

كما أعرب عن تطلع الاتحاد إلى انهاء روسيا ضغوطاتها على شعب تتار القرم، ومراعاة حقوق الانسان في شبه الجزيرة التي ضمتها إلى أراضيها بشكل غير قانوني.



وأفاد بيان صادر عن منصة القرم للتضامن، الأربعاء، أن ثمانية من أتراك القرم تمت محاكمتهم بتهمة الإرهاب في محكمة عسكرية بمدينة "روستوف نا دون" الروسية، حيث صدرت بحق سبعة منهم أحكام بالسجن بين 13 و 19 عاماً، في حين تم إخلاء سبيل الثامن.

وكانت السلطات الروسية أوقفت ستة من هؤلاء الأشخاص في 2017، واثنين منهم في 2018 في شبه جزيرة القرم.



وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.



ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم تتار القرم، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.



ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.