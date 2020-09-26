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أوكرانيا.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.09.2020 22:01
آخر تحديث في 27.09.2020 02:37
أوكرانيا.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها عثرت على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التي تحطمت الجمعة شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لحاكم منطقة خاركيف، ألكسي كوتشر، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "أوكرينفورم"، السبت.

وأشار كوتشر إلى أن الصندوق الأسود لم يخضع للفحص، معربا عن أمله فك الرموز في أقرب وقت.

وتواصل السلطات أعمال جمع حطام الطائرة المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة إلى 26 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لا يزال هناك مصاب يتلقى العلاج بالمستشفى.

والجمعة، تحطمت طائرة عسكرية من طراز "AN-26" في "خاركيف" على متنها 27 شخصا، بينهم 7 من طاقم الطائرة.

وكانت الطائرة تقل طلابا من جامعة خاركيف للطيران، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، عند وقوع الحادث قرب المطار العسكري في منطقة "تشوجويف" الشمالية الشرقية.

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