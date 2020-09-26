الشرطة اليونانية تعتقل عدداً من منظمة يسارية إرهابية

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، الجمعة، اشتباكات بين قوات الشرطة وأنصار منظمة "د ه ك ب ـ ج" اليسارية الإرهابية.

فقد اجتمع نحو 30 شخصا من أنصار المنظمة الإرهابية، في ساحة أمام مبنى البرلمان اليوناني، للتظاهر تضامنا مع ما يقولون إنهم "محامون مضربون عن الطعام" في تركيا.

وحمل المتظاهرون لافتات وأطلقوا هتافات مؤيدة للمنظمة الإرهابية، وأرادوا التقدم باتجاه مقر السفارة التركية في أثينا، إلا أن قوات الشرطة منعتهم.

وإثر ذلك، هجم أنصار المنظمة الإرهابية على قوات الشرطة بعصي اللافتات التي كانوا يرفعونها، في حين ألقت الشرطة عليهم قنابل مسيلة للدموع، كما اعتقلت عددا منهم.