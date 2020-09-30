المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو لدعم تركيا في استيعاب اللاجئين

دعت منظمة حقوقية أوروبية، الأربعاء، إلى دعم تركيا بالوسائل المناسبة لتمكينها من استيعاب ودمج ملايين اللاجئين على أراضيها.

جاء ذلك في بيان لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، تلته الباحثة بشؤون اللجوء والهجرة لدى المرصد ميشيلا بولييزي، أمام اجتماعات الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في سويسرا.

وشددت بولييزي، على ضرورة تعزيز دعم اللاجئين في تركيا، ومساعدة البلاد بالوسائل المناسبة لتمكينها من استيعابهم ودمجهم بشكل صحيح.

وقالت إن "الضغوط الكبيرة التي تسببت بها موجة اللجوء غير المسبوقة إلى تركيا نتيجة الحرب في سوريا، جعلتها في حاجة متزايدة إلى الدعم حتى تتمكن من توفير المستلزمات والبرامج اللازمة لاستيعاب ودمج هؤلاء اللاجئين".

وأضافت: "تركيا استقبلت بين عامي 2015 و2019 أكثر من 4 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، وهو ما يعادل مجموع ما استقبلته دول الاتحاد الأوربي الـ27 من طالبي اللجوء في الفترة ذاتها".

وحذرت بولييزي، من أن التوزيع غير الدائم وغير المتكافئ للاجئين في المنطقة الأورومتوسطية، ينذر بمزيد من الأزمات.

وفي يونيو/ حزيرن الماضي، قدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أن السوريين يشكلون حوالي ثلث عدد اللاجئين الكلي حول العالم بواقع 6.6 ملايين.

وذكر المكتب، في تقرير له، أن تركيا تأتي في مقدمة الدول استقبالا للاجئين بنحو 3.6 ملايين لاجئ سوري.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وخلال القمة الثانية 18 مارس/ آذار في 2016، تعهد بتوفير تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو أيضا.

وتقرر خلال القمة إنفاق الأموال على مشاريع تتعلق باحتياجات السوريين في تركيا من صحة وتعليم وغذاء واحتياجات أخرى.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدة مالية كافية للسوريين، والتأخير في تحويل الأموال المتفق عليها.