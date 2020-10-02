المجر: ندعم وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الجمعة، دعم بلاده وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

وأوضح سيارتو خلال مؤتمر صحفي، أن المجر تدعم وحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها في إطار القانون الدولي.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".