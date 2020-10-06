صربيا تخطط لشراء طائرات من دون طيار تركية

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنهم يولون اهتماماً كبيراً بقضية شراء طائرات من دون طيار من تركيا، مؤكداً جودة هذه الطائرات.

وأفاد فوتشيتش ردا على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، في العاصمة بلغراد، إن أنظمة الطائرات من دون طيار مثيرة جدا للاهتمام، مبديا رغبته في شرائها مستقبلا.

واستطرد: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق مع الجانب التركي، مهما حصل، فالطائرات من دون طيار المذكورة هنا جيدة جدا، ينبغي ألا أبخس المصنعين الأتراك حقهم".

وأشار إلى رغبته في تعزيز أمن بلاده، مضيفا :"نحن لا نهدد أحدا، ولا نعتدي على أحد، لكن يجب أن نكون دائما مستعدين لتفادي المفاجأة، ونقوم في هذا السياق باتخاذ الخطوات اللازمة".

ولفت إلى أن صربيا بلد محايد بالمعنى العسكري، مشيرا إلى أنهم يريدون الدفاع عن مجالهم الجوي وحماية أراضيهم.

وذكر فوتشيتش أن أنظمة الطائرات بدون طيار باهظة الثمن، إلا أنها استثمارات ذكية جدا.