فرنسا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

سجلت فرنسا، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 18 ألفا و746 حالة.

وحسب بيان وزارة الصحة الفرنسية، يعد الرقم المُسجل، أعلى معدل إصابات منذ انتشار الوباء في فرنسا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات، في البلاد إلى 653 ألفا و509.

فيما أكدت المعطيات وفاة 80 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 32 ألفا و445.

كما بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، 7 آلاف و536، بينهم 1416 في العناية المركزة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 99 ألفا و793.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعلى رقم إصابات تم تسجيله بفرنسا سابقا، كان 16 ألفا و972 في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد، والتي تم رفعها منذ 11 مايو/أيار الماضي.