40 شخصاً ملثماً يهاجمون مركزاً للشرطة في باريس

هاجم حوالى أربعين شخصاً ليلة السبت الأحد مركزاً للشرطة في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الذي أكد عدم سقوط جرحى.

وكان عنصران من الشرطة يدخنان السجائر أمام مركز شامباني حين وصله نحو 40 شخصاً وجوههم مغطاة ويحملون عصيا حديدا، وقاموا بتكسير نوافذ سيارات الشرطة والباب الزجاجي عند مدخل المركز، وفق مصدر في الشرطة.

وبالكاد تمكن العنصران من الاحتماء في الممر الأمني العازل عند مدخل المركز.

وعثر على ثماني قذائف تعرف باسم "مفرقعات هاون" في مكان قريب، كما أكدت شرطة باريس.

وبدأت الحوادث قرابة منتصف الليل وانتهت بعد ذلك بساعة. ولم يجر توقيف أحد على خلفية الهجوم.

وإذ أعرب عن "دعمه الكامل" مع رجال الشرطة، ربط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة الصدامات في شامباني بعملية تهريب مخدرات، متحدثاً عن "قادة صغار لا يخيفون أحداً ولن يمنعونا من القيام بعملنا ضد المخدرات".

وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف ضد قوات حفظ النظام (...) لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه".

وسأل "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم حماية قواتها الأمنية؟".

وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في نيسان/أبريل الماضي خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.

وقال رئيس بلدية المدينة لوران جيان إن خلفية الحوادث في الحي الذي يقطنه عشرة آلاف شخص ويشهد نشاطاً واسعاً لتجارة المخدرات، ليست واضحة، مضيفاً "نحن في منطقة تسعى الحكومة لضبطها، هل يسبب ذلك إزعاجاً؟ ربما".

وقال أيضاً إن التوتر ربما يأتي على خلفية حادث دراجة في الحي "حملت المسؤولية فيه إلى الشرطة الوطنية رغم أن هذا غير مثبت".

ويأتي الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية وعلى خلفية خضوع الشرطة الفرنسية لضغوط.

وأعادت سلسلة حوادث عنيفة تستهدف الشرطة في فرنسا الجدل حول تراجع الأمن إلى النقاش السياسي في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب دراسة نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من المرصد الوطني للجريمة والاستجابة الجنائية، أحصيت إصابة 12,853 عنصراً في الشرطة الوطنية في فرنسا بجروح عام 2018، بارتفاع بنسبة 16% عن عام 2017.

و11% من هذه الحالات (مقابل 8% في 2017)، تسبب بها سلاح ناري أو أبيض.