رئيس الوزراء الفرنسي: نشهد موجة كورونا ثانية شديدة

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الاثنين، إن بلاده تشهد موجة ثانية شديدة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف كاستكس في برنامج تلفزيوني، إنه لن يكون هناك تراخياً في التدابير المتخذة لمكافحة كورونا.

وأوضح أن مسار الوباء يتجه للأسوأ في فرنسا، مشيراً إلى ارتفاع معدلات المرضى في وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات.

وأعلن رئيس الوزراء، اعتزام حكومته اتخاذ تدابير جديدة خلال الأيام الـ 15 المقبلة، لمكافحة الجائحة.

والسبت، أعلنت فرنسا تسجيل نحو 27 ألف إصابة بفيروس كورونا، في رقم قياسي يمثل أعلى حصيلة يومية بالبلاد وأوروبا.