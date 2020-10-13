الفاتيكان يخصص مبنى لاستقبال اللاجئين لا سيما النساء والأطفال

أعلن الفاتيكان تحويل مبنى في روما تملكه راهبات إلى مركز لاستقبال نحو ستين مهاجراً.

وأوضح القسّ المسؤول عن الأعمال الخيرية للبابا فرنسيس، الكاردينال البولندي كونراد كراجوسكي في بيان الاثنين أن المركز سيستقبل خصوصاً النساء الوحيدات أو مع أطفال أو حتى العائلات الضعيفة خلال الأشهر الأولى من وصولها إلى إيطاليا عبر ممرات إنسانية.

وأشار إلى أن البابا فرنسيس كرر الحاجة إلى استقبال مهاجرين بكرامة في رسالة بابوية حديثة مخصصة للأخوّة.

ووُضع المبنى الروماني مجاناً في خدمة البابا من جانب راهبات دير العناية الإلهية في كاتانيا في جزيرة صقلية.

وستدير المركز جماعة "سان إيجيديو" الكاثوليكية العلمانية الإيطالية التي تنظّم منذ العام 2015 ممرات إنسانية من سوريا والقرن الأفريقي واليونان.

احتجاجات للشرطة الفرنسية ومطالبات بحماية العناصر

نظم عدد من أفراد الشرطة الفرنسية احتجاجاً أمام مراكزهم، الاثنين، بعد حادثة مهاجمة مركز للشرطة قرب العاصمة باريس، من قبل عشرات الشبان بقضبان معدنية وألعاب نارية.

بعد تعرض أفراد من الشرطة في أحد المراكز في ضاحية قرب باريس إلى هجوم بالقضبان المعدنية والألعاب النارية والمفرقعات.

وذكر موقع "فرانس 24 " المحلي أن "الضباط تجمعوا خارج مقار الشرطة في باريس يحملون لافتات كتب عليها "الشرطة تحت الهجوم والمواطنون في خطر".

وقال جريجوري جورون ممثل اتحاد العاملين بالشرطة، في تصريح صحفي: "سمعت الساسة يقولون إن سلطة الدولة يجب ألا تهان.. أتفق تماما مع ذلك.. وأريد أن أرى أفعالا تثبت أن ذلك لن يتكرر".

من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن "الحكومة تريد تعديل قانون أمني يصنف الألعاب النارية بأنها نوع من الأسلحة ويحظر بيعها بما في ذلك على الإنترنت".

وفي ضاحية "شامبيني سور مارن"، حيث وقعت الاضطرابات، السبت، رفعت الشرطة شعار "أمنكم له ثمن.. نريد حماية وتقديرا".

وتتعرض الشرطة الفرنسية لضغوط بعد أن كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية في الصيف استشراء العنصرية والميول اليمينية المتطرفة بين أفرادها.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع اتحادات العاملين بالشرطة الخميس في محاولة لاحتواء حالة الاستياء.