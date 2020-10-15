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أثينا.. إضراب لموظفي القطاع العام يتسبب بشلل جزئي للمدينة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.10.2020 16:41
جانبمن المظاهرات ورجال الشرطة المنتشرين في الشوراع AP جانبمن المظاهرات ورجال الشرطة المنتشرين في الشوراع (AP)

بدأ موظفو القطاع العام في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس إضرابا عن العمل لمدة يوم واحد، احتجاجاً على سياسات الضمان الاقتصادي والاجتماعي للحكومة.

وجاء الإضراب بدعوة من اتحاد موظفي القطاع العام، ونقابة معلمين.

وقد تعطلت خدمات المترو والترام والحافلات في أثينا، بسبب مشاركة عمال النقل العام والصحة في الإضراب، فيما تواصل المستشفيات الحكومية تقديم الخدمات في أقسام الطوارئ فقط.

كما شهدت الرحلات الجوية الداخلية والدولية اضطرابات بسبب مشاركة موظفي منظمة الطيران المدني بالإضراب.

على الصعيد نفسه، أوقفت الشرطة 10 أشخاص، بعد صدها مسيرة كانت في طريقها للبرلمان.

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